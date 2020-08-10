31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки

В Костанайской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 9.08.2020 г.). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото kfor.com

"В разрезе городов и районов: Костанай – 10, Тобыл - 3, Аркалык - 2, Рудный - 1. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей семи регионов области: это Мендыкаринский район – 2, Амангельдинский район - 3, Федоровский - 4, в Костанайском и Узункольском районах по 2, в Карабалыкском и Наурзумском по 1", - говорится в сообщении.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 9.08.2020 года в регионе выявлены 3 082 человека с инфекцией COVID-19, выздоровел 2 431 пациент.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 9 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализирован 1 человек.