Яркий звездопад Персеиды увидят казахстанцы

Метеорный поток Персеиды увидят казахстанцы 11 августа. Это одно из самых ярких небесных зрелищ, за которым в этом году может наблюдать любой желающий невооруженным глазом, передает InAlmaty.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Казахстанцы, как и жители всего северного полушария, на этой неделе с 10 по 17 августа смогут наблюдать за красивым "звездопадом" - ярким метеорным потоком Персеиды. Это астрономическое явление наблюдается жителями Земли с древних времен каждый август, но не всегда погодные и астрономические условия для его наблюдения подходящие.

Персеиды - это метеорный поток небольших частиц, отколовшихся от кометы Свифта-Таттла и сгорающих в атмосфере нашей планеты. Частицы вылетают со стороны созвездия Персея, от которого и получили свое название.

Заведующая лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического института имени Фесенкова в Алматы Любовь Шестакова рассказывает, что метеоры, как яркие всполохи "падающих звезд", будут разлетаться по всему звездному небу и, чтобы наблюдать их, нужно смотреть во все стороны, охватывая взглядом максимум ночного неба.

"Смотреть лучше на восток, но при этом охватывать все части неба. Максимум потока в этом году начнется в ночь с 11 на 12 августа. Наибольшее число метеоров можно наблюдать во время восхода созвездия Персея в 2-3 часа ночи, но можно начинать наблюдения и с заходом Солнца. На видимость метеоров также влияет яркость Луны, в этом году она находится в последней четверти и взойдет в середине ночи. До восхода Луны Персеиды будут видны лучше всего", - рассказала Любовь Шестакова.

Особенность метеорных потоков в сравнении с другими небесными явлениями, наблюдаемыми с Земли, в том, что телескоп является плохим помощником при их наблюдении и лучше смотреть невооруженным глазом.

"В телескоп это поймать сложно, потому что метеоры разлетаются по всему небу и сложно предсказать их движение. Лучше всего смотреть за Персеидами, гуляя на открытом воздухе, желательно за городом, чтобы огни города не подсвечивали звездное небо. На прогулку или выезд советую взять детей, для них особенно интересно считать "падающие звезды". Некоторые кружки астрономии в эти дни специально организуют совместные наблюдения", - добавила сотрудник Астрофизического института имени Фесенкова.

Если хотите запечатлеть звездопад на камеру, то лучше установить ее на штатив и поставить как можно более длинную выдержку — более нескольких минут, чтобы поймать в кадр как можно больше полос метеоров.

Любовь Шестакова отмечает, что, если по каким-то причинам вы все же пропустите Персеиды в этом году, у вас еще будет шанс наблюдать за звездопадами. 17 ноября ожидается максимум метеорного потока Леониды, а 13 декабря одного из самых мощных - Геминиды.