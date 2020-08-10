Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве

Как получить бесплатные лекарства для лечения коронавируса, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Если у вас есть признаки заражения коронавирусной инфекцией - сухой кашель, температура, то нужно звонить в 103. Если явных признаков нет, но вы чувствуете, что с вашим организмом что-то происходит, то нужно обратиться в ближайшую поликлинику, к лечащему врачу. Если вы не прикреплены, то это можно сделать очень быстро. Прийти в поликлинику, и в случае, если у вас будет подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, пять видов лекарств для лечения COVID-19 вам будут бесплатно.

Это очень важно. Исходя из этого решения правительство обеспечит каждую аптеку необходимым количеством лекарств до миллиона случаев, вам нет необходимости ходить в аптеку за ними", - сказал Багдат Коджахметов.

Казахстанцы могут получить "Парацетамол", "Ибупрофен" и антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".