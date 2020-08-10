Дожди с грозами и похолодание ожидаются на территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня, 11-12 августа, на всей территории Костанайской области, облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, усиливающиеся в дневное время. Возможны грозы, шквал и град. В вечерние и утренние часы вероятен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночи станут более прохладными, чем в самом начале месяца, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Во вторник, 11 августа, ночная температура воздуха ожидается в пределах 10-15 градусов, на юге области до +18°С. В дневное время термометры покажут +22...+27°С, на западе +17°С. В ночь на среду ожидаем 10-15, на западе 7 градусовя. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+22°С. В Костанае 11-12 августа также ожидается понижение температуры воздуха. Во вторник ночью будет 13-15 градусов тепла, а днем +22...+24°С. В среду ночью ожидается а днем +12...+14°С., днем +17...+19°С.

Во вторник и среду ветер в течение дня будет менять направление с юго-западного на северо-западное. Скорость ветра составит 9-14 м/с, временами она будет усиливаться до 15-20 м/с.



