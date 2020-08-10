Синтетические наркотики возил в скутере закладчик в Рудном

Полицейские Рудного задержали мужчину, развозившего синтетические наркотики по местам закладок, на скутере, сообщает Polisia.kz.

4 августа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий специально созданная группа по противодействию незаконному обороту наркотических средств пресекла преступную деятельность 28-летнего рудничанина, подозреваемого в незаконном сбыте “синтетики” в особо крупном размере: с собой у мужчины было 97 zip-пакетиков с наркотиками.

- Подозреваемый хранил наркотики не только в скутере, но и в квартире. Также по местам закладок сотрудники полиции изъяли психотропные вещества “метилового эфира бутановой кислоты”, – сообщил начальник отдела по противодействию наркопреступности УП Рудного Жантас КУЧЕРБАЕВ.

На “черном рынке” стоимость изъятого составляет порядка 1 млн тенге.

Психотропные вещества задержанный намеревался сбыть через соцсети. Проводятся все следственные мероприятия. Начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.

С начала 2020 года в Костанайской области из незаконного оборота изъят 471 кг различных наркотических средств. Из них: марихуана – 455 кг, гашиш – 15 кг, героин – 213 г и 223 г синтетических наркотиков.

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