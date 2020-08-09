"Нас вынуждают увольняться!" - видеообращение врача из Аркалыка стало поводом для проверки управления здравоохранения

Врач-трансфузиолог региональной больницы Аркалыка Жасулан ЖУНУСОВ сегодня, 9 августа, рассказал корреспонденту "НГ", что его отстранили от должности заведующего терапевтического отделения, но он продолжает работать по специальности.





В пятницу, 7 августа, Жунусов записал видеообращение, которое опубликовал в Интернете. В ролике он заявил, что главврач вынуждает увольняться несогласных с его решениями врачей и медсестёр.





- Главврач Нурлан Ержанов утвердил нерациональный график сменности врачей, мы работаем по 32 часа, что сказывается на продуктивности работы, - говорит в обращении Жунусов. - После того, как я и мои коллеги высказали несогласие с его действиями, последовали увольнения. Нас вынуждают увольняться. И это в период пандемии! В терапевтическом отделении последние 2 месяца нет терапевта. Врача, который 5 лет заведовал терапевтическим отделением, не допускают к работе даже по многочисленным просьбам коллег. В отделении трансфузиологии устраивают бесконечные проверки, ищут повод для моего увольнения. Просим прекратить гонения врачей и принять меры воздействия.

Корреспонденту "НГ" Жунусов пояснил, что врач вынужден дежурить 8 часов днём, затем 16 часов ночью и после этого сразу выходить на дежурство - вновь на 8 часов. Жунусов и его коллеги составили коллективное письмо министерству здравоохранения РК. Его подписали 10 врачей и одна медсестра.

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили, что в региональную больницу Аркалыка направлена комиссия из сотрудников управления, которая должна проверить слова Жасулана Жунусова. Результаты её работы обещали сообщить позже.

- Раньше я работал в красной зоне, сейчас - нет, только в поликлинике веду приём, - добавил Жунусов. - СИЗы там есть. Нехватка лекарств, как обычно, присутствует. Главное - что нас услышали, приехала проверка. Обращение дошло, я был услышан. Комиссия уже побывала в больнице. К её работе у меня нареканий нет, но пока неизвестно, что решили.



