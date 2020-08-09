В каких домах будут отключать свет на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 10 по 14 августа 2020 года. Электричество будут отключать в течение рабочего дня - с 10 часов утра, либо после обеда, с 14 часов.
10 августа с 14:00 до 18:00
Бизнес-центр по ул. Арыстанбекова, "Автожастар" по ул. Арыстанбекова, 21.
Частный сектор: ул. Арыстанбекова 5, 8а, 11а, 15, 16, 17, 19а, 21, 26.
10 и 11 августа с 10:00 до 18:00
Школа–сад-интернат по ул. Гашека, 2.
11 августа с 14:00 до 18:00
Музыкальная школа по ул. Пушкина, 64, поликлиника «Стомед-Жемчужина», гор. архитектура по ул. Алтынсарина, 128, библиотека по ул. Касымканова, 74, ТД «Форвард».
Спальный сектор: ул. Пушкина 54, ул. Амангельды 45,47, пр.Абая 173.
12 и 13 августа с 10:00 до 18:00
промзона по ул. Орджоникидзе, 25, 25а, 54,
ул. Дулатова, 230, 236, 267.
14 августа с 10:00 до 19:00
магазин «Алтын» по ул. Баймагамбетова, 296, клиника по ул. Баймагамбетова, 302, ИП «Лекарева».
Частный сектор:
ул. Алтынсарина, 211-227а,
ул. Дулатова 166-260, 69/1-69/8, 241/1-241/27,
ул. Шипина 58-100,
ул. Байтурсынова 186-226, 221/1-221/14, 245/1/245/22,
ул. Баймагамбетова 244-320, 93-99, 242/1-242/14,
ул. Валиханова 11-41
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 66
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020