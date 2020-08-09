В каких домах будут отключать свет на следующей неделе в Костанае?

9 августа 2020, 12:39 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 10 по 14 августа 2020 года. Электричество будут отключать в течение рабочего дня - с 10 часов утра, либо после обеда, с 14 часов.

10 августа с 14:00 до 18:00

Бизнес-центр по ул. Арыстанбекова, "Автожастар" по ул. Арыстанбекова, 21.

Частный сектор: ул. Арыстанбекова 5, 8а, 11а, 15, 16, 17, 19а, 21, 26.

10 и 11 августа с 10:00 до 18:00

Школа–сад-интернат по ул. Гашека, 2.

11 августа с 14:00 до 18:00

Музыкальная школа по ул. Пушкина, 64, поликлиника «Стомед-Жемчужина», гор. архитектура по ул. Алтынсарина, 128, библиотека по ул. Касымканова, 74, ТД «Форвард».

Спальный сектор: ул. Пушкина 54, ул. Амангельды 45,47, пр.Абая 173.

12 и 13 августа с 10:00 до 18:00

промзона по ул. Орджоникидзе, 25, 25а, 54,

ул. Дулатова, 230, 236, 267.

14 августа с 10:00 до 19:00

магазин «Алтын» по ул. Баймагамбетова, 296, клиника по ул. Баймагамбетова, 302, ИП «Лекарева».

Частный сектор:

ул. Алтынсарина, 211-227а,

ул. Дулатова 166-260, 69/1-69/8, 241/1-241/27,

ул. Шипина 58-100,

ул. Байтурсынова 186-226, 221/1-221/14, 245/1/245/22,

ул. Баймагамбетова 244-320, 93-99, 242/1-242/14,

ул. Валиханова 11-41