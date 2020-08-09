В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табачных изделий. Теперь продавцы обязаны просить, чтобы удостоверение личности показывали все покупатели, даже пенсионеры. Поддерживаете ли вы эту норму нового Кодекса о здоровье? Да. Покупатель алкоголя и табачных изделий сам должен подтверждать свой возраст.

Да. Люди, употребляющие спиртное и табак, часто выглядят моложе своих лет.

Нет. Это требование унижает достоинство казахстанцев и противоречит Конституции.

Нет. Эта норма нужна не для защиты здоровья, а для пополнения госбюджета штрафами.

