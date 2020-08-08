Какие дома отключать от холодной воды 10 августа в Костанае?

8 августа 2020, 20:38 |  ЖКХ

В связи с аварийно-восстановительными работами  на сетях водопровода по адресу ул.Узкоколейная, 10 будет прекращена  подача питьевой воды 10 августа 2020 года с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:

Иллюстративное фото od.vgorode.ua

Жилые дома:

- ул. Узкоколейная, 16, 2/7, 4/1, 8,10, 12, 14/1, 14/2,  16/5, 22;

- ул. Поповича, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

-ул. Титова, 1/1;

Соц. объекты:

Средняя школа № 25 - ул. Узкоколейная 14.
Мельница «Диевская» - ул.Узкоколейная 35.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.