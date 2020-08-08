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Какие дома отключать от холодной воды 10 августа в Костанае?
8 августа 2020, 20:38 | ЖКХ
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул.Узкоколейная, 10 будет прекращена подача питьевой воды 10 августа 2020 года с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:
Иллюстративное фото od.vgorode.ua
Жилые дома:
- ул. Узкоколейная, 16, 2/7, 4/1, 8,10, 12, 14/1, 14/2, 16/5, 22;
- ул. Поповича, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
-ул. Титова, 1/1;
Соц. объекты:
Средняя школа № 25 - ул. Узкоколейная 14.
Мельница «Диевская» - ул.Узкоколейная 35.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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