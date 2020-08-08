33 человек заболели КВИ и 16 - пневмонией за прошедшие сутки в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 10 пациентов нет клинических проявлений болезни.

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"COVID-19 выявлен у 10 жителей города Костанай, 6 жителей г. Рудный, в городах Лисаковск и Тобыл выявлено по 3 случая заболевания КВИ. В Денисовском районе заболело 6 человек, в Узункольском и Алтынсаринском районах по 2 человека, в Костанайском районе 1", - говорится в сообщении областного информационного штаба.

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 7.08.2020 года в регионе выявлен 3 021 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 330 человек.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 7 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 16 человек.