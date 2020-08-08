В Актобе у детей с коронавирусом выявили синдром Кавасаки

В Актобе у детей с коронавирусом начали выявлять синдром Кавасаки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

Фото:elements.envato.com

"У взрослых КВИ вызывает тромбоэмболию, у детей - синдром Кавасаки. Проявляется заболевание высокой температурой, слабостью, высыпаниями, как при аллергии, на руках, ногах, реже на туловище, также бывает тахикардия. Принято считать, что дети менее подвержены КВИ. Но не стоит обманываться. 80 процентов людей с COVID-19 - бессимптомные больные, при этом у них могут быть осложнения заболевания, в частности у детей - синдром Кавасаки", - рассказал главный инфекционист Актюбинской области Мейрамбек Курмангазин.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Самат Даньяров, мультисистемный воспалительный синдром подтвержден у двух детей, находящихся в областной детской больнице. Им 5 и 15 лет. Они поступили в тяжелом состоянии, сейчас их перевели в обычную палату, угрозы жизни нет.

"Врачи провели сеансы телемедицины с учеными- медиками института педиатрии и детской хирургии, проводят лечение. С подозрением на синдром Кавасаки в больницу поступили 5 детей, у трех диагноз не подтвердился", - сказал Даньяров.

Врачи советуют родителям при проявлении первых симптомов осложнения COVID-19 обращаться к врачу. Больных необходимо изолировать, приступить поскорей к лечению.

Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется прежде всего воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.