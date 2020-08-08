ВОЗ объединила данные по коронавирусу в Казахстане
Tengrinews.kz
Всемирная организация здравоохранения признала пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом в Казахстане случаями коронавируса и объединила статистику на своем сайте, передает Tengrinews.kz.
иллюстративноеи фото pixabay.com
Теперь на сайте ВОЗ случаи заражения коронавирусом и случаи пневмонии неуточненной этиологии при клинических признаках коронавирусной инфекции и отрицательном ПЦР-тесте отображаются единой цифрой.
В настоящее время данные за последние сутки не вошли в обновленную таблицу. Поэтому на сайте организации сообщается, что всего в стране зафиксировано 105,5 тысячи заражений.
Напомним, по данным Межведомственной комиссии, в Казахстане за сутки выявили 907 зараженных коронавирусом и 1102 больных COVID-подобной пневмонией.
Таким образом, общее число подтвержденных заражений составляет 109 939 случаев.
По данным ВОЗ, за неделю в стране от коронавируса умерли 316 человек.
На сайте университета Джона Хопкинса информация пока не обновилась. На официальном сайте Coronavirus2020.kz данные пока формируются в разных списках.
Ранее вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова заявила, что Казахстан готов обьединить статистику по Коронавирусу и COVID-подобной пневмонии, но ждет согласования с ВОЗ.
Объединенные цифры помогут казахстанцам увидеть полную ситуацию с распространением COVID-19 в стране.
Как пояснил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, правильнее сравнивать данные не день ко дню, а неделю к неделе. "Тогда мы увидим, какова реальная ситуация в стране, чтобы предпринять и решить, что делать дальше после 17 августа, когда закончится карантин", - отметил он.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 64
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020