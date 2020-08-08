ВОЗ объединила данные по коронавирусу в Казахстане

Всемирная организация здравоохранения признала пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом в Казахстане случаями коронавируса и объединила статистику на своем сайте, передает Tengrinews.kz.

иллюстративноеи фото pixabay.com

Теперь на сайте ВОЗ случаи заражения коронавирусом и случаи пневмонии неуточненной этиологии при клинических признаках коронавирусной инфекции и отрицательном ПЦР-тесте отображаются единой цифрой.

В настоящее время данные за последние сутки не вошли в обновленную таблицу. Поэтому на сайте организации сообщается, что всего в стране зафиксировано 105,5 тысячи заражений.

Напомним, по данным Межведомственной комиссии, в Казахстане за сутки выявили 907 зараженных коронавирусом и 1102 больных COVID-подобной пневмонией.

Таким образом, общее число подтвержденных заражений составляет 109 939 случаев.

По данным ВОЗ, за неделю в стране от коронавируса умерли 316 человек.

На сайте университета Джона Хопкинса информация пока не обновилась. На официальном сайте Coronavirus2020.kz данные пока формируются в разных списках.

Ранее вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова заявила, что Казахстан готов обьединить статистику по Коронавирусу и COVID-подобной пневмонии, но ждет согласования с ВОЗ.

Объединенные цифры помогут казахстанцам увидеть полную ситуацию с распространением COVID-19 в стране.

Как пояснил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, правильнее сравнивать данные не день ко дню, а неделю к неделе. "Тогда мы увидим, какова реальная ситуация в стране, чтобы предпринять и решить, что делать дальше после 17 августа, когда закончится карантин", - отметил он.