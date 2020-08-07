35 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки

В Костанайской области выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 6.08.2020 г.). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. В числе заболевших у 8-ми человек нет симптомов.

Иллюстративное фото kfor.com

"В областном центре зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19, в г. Аркалык– 1. В регионах области – в Жангельдинском районе у 5 человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, в районе им.Б.Майлина заболело 6 человек, в Сарыкольском и Камыстинском районе по одному, в Аулиекольском районе 4 случая заболевания КВИ, в Карабалыкском районе зарегистрировано 2 человека с инфекцией COVID-19". - говорится в сообщении.

Проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 6.08.2020 года в области выявлено 2 988 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровели 2 316 пациентов.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 6 августа 2020 года, с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 5 человек.