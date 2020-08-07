Погода в Костанайской области: дожди, грозы, шквал и долгожданное понижение температуры

По прогнозам синоптиков, с 8-го по 10 августа на территории области ожидаются дожди, грозы, шквал. Местами возможен град. В понедельник, 10 августа, дождь будет сильным, особенно в дневное время.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью термометры покажут 15-20, на юге 23 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидается температура +27…+32°С, на юго-западе области +23°С. В воскресенье, 9 августа, ночью будет 12-17, на юге области 20 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 25-30, на юге до 33 градусов. В понедельник, 10 августа, температура немного снизится. Ночью температура будет такой же, как и в воскресенье. Днем ожидаем +20…+35°С, на юге +28°С.

В Костанае значения температуры воздуха будут следующими. В субботу: +18…+20°С ночью и +28…+30°С днем. В воскресенье: +15…+17°С ночью и +27…+29°С днем. В понедельник: +14…+16°С ночью и +22…+24°С днем.

Ветер в субботу ожидается северо-восточный с переходом на южный, в последующие два дня юго-западный ветер будет сменяться юго-восточным. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, при грозах возможны усиления до 15-20 м/с, а в воскресенье отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.