Приписки в Damumed: средства по фальшивым заявкам вернули в ФСМС в трехкратном размере

Выделенные по фальшивым заявкам средства вернулись в Фонд социального медицинского страхования в трехкратном размере, сообщает Sputnik.

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Официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов отметил, что в последние дни в социальных сетях пользователи начали обсуждать эту тему в связи с фактами, когда были введены в информационную систему медицинские услуги, которые фактически не были оказаны.

"Это действительно фальсификация, с которой мы разбираемся. Благодаря активности граждан мы можем обеспечивать прозрачность, немаловажно найти прорехи в этой системе и заделать, чтобы в будущем они не повторялись. И Минздрав, и ФОМС заинтересованы в том, чтобы полностью искоренить ситуацию. Просим всех обращаться по телефону 1406, если такие факты будут выявлены", - сказал Коджахметов.

По словам официального представителя Минздрава, за первое полугодие было выявлено 13,5 тысячи таких фактов.

"Все деньги (за первое полугодие 2020 года – Sputnik), которые были перечислены из фонда по этим фальшивым заявкам, конечно же, вернулись в трехкратном размере. Возвращают медорганизации, допустившие нарушения, они прописаны в контрактах в виде штрафов", - заверил Коджахметов.

Он также назвал регионы, в которых было зафиксировано больше всего приписок.

"Один из самых высоких показателей фальсификации в Мангистауской области, Северо-Казахстанской области, Алматы и других регионах", - сказал Коджахметов.

В Минздраве проводится тщательное служебное расследование, юридическая экспертиза, потому что ситуация, как предполагают юристы Минздрава, выходит за рамки правовых отношений Фонда и медучреждений, потому что вопрос касается безопасности и жизни граждан.