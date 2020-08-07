В Уральске выступили против реабилитационного центра для переболевших COVID-19

Более двух десятков жителей микрорайона Жулдыз в Уральске потребовали от властей отменить начинающуюся стройку реабилитационного центра для переболевших COVID-19. Причиной собравшиеся у будущей стройплощадки горожане назвали угрозу «повышения риска заражения» коронавирусом среди местных жителей., передает Радио Азаттык.

— Зачем тут эта больница? Если мы и наши дети будем в автобусах с больными ездить, мы разве не заболеем? От домов до этой больницы всего метров 100. Есть другие места для застройки. Послушайте народ, аким. Мы против строительства! — выступил от имени собравшихся житель микрорайона Есбатыр Сисенов.

Собравшиеся поддержали слова Сисенова аплодисментами и одобрительным шумом. «Лучше бы школу построили!», «Сделайте тротуары!», «Постройте детскую площадку!» — выкрикивали они.

Прибывшие на место аким Уральска Абат Шыныбеков и глава облздрава Болатбек Каюпов выступили с заверениями об отсутствии угрозы общественному здоровью.

— Все крупные больницы находятся в центре города, вокруг них расположены многоэтажки — распространение вируса по воздуху возможно только при близком контакте. Для вас нет никакой опасности, — отметил Болатбек Каюпов.

Аким города Шыныбеков подчеркнул, что строительство реабилитационного центра — это проект министерства здравоохранения. Решение о строительстве было принято там, акимат на местном уровне лишь подыскал место для застройки. Шыныбеков пообещал, что «передаст мнение жителей вышестоящим органам». Но отметил, что только это место оптимально подходит для постройки центра реабилитации, так как есть необходимые коммуникации.

— После того как эпидемия пойдет на спад, реабилитационный центр станет клиникой, в которой будут обслуживать местных жителей, — сообщил Каюпов.

Жителей микрорайона Жулдыз ответы представителей власти не устроили, они заявили, что намерены добиваться отмены строительства и будут настаивать на встрече с акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым.

Схожие эпизоды, во время которых местное население выражало недовольство строительством и открытием объектов, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией, с момента начала эпидемии имели место в различных регионах Казахстана. Граждане высказывали опасение, что это может поставить под угрозу здоровье населения.