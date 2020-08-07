День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на брифинге в РСК сегодня, 7 августа, рассказал о подготовке системы образования к началу учебного года. Приемка школ пройдет, как обычно, но большая часть детей будет заниматься удаленно.

Фото РСК

Дистанционно учиться придется 92 500 школьникам, аким подчеркнул, что это несколько больше, чем в четвертой четверти прошлого учебного года. Что касается оценки прошлогоднего опыта удаленки, то глава региона сказал, что «четвертую четверть не сорвали». Отметил также, что учителями области были разработаны собственные видеоуроки, часть самых удачных будут в этом году транслироваться на республику.

В области 490 школ, из которых 265 малокомплектных начнут учебный год очно, но с усилением мер санитарно-эпидемиологической безопасности во время занятий.

Кроме того, в начальном звене всех школ области будут организованы дежурные классы, это тоже очная форма обучения.

- Меры санитарные будут усилены, масочный режим, социальная дистанция будут соблюдаться, поэтому наполняемость - не больше 15 человек, - сказал Архимед Мухамбетов. - Уроки укороченные, питания в школе не будет из соображений санитарной безопасности. Чтобы детям попасть в такие классы, родители должны написать заявления в администрацию школы.

«НГ» задала вопрос - правда ли, что в эти классы будут брать только детей работающих родителей. Аким ответил, что подобных ограничений нет.

По словам Мухамбетова, планируется открытие 2 400 дежурных классов для примерно 27 000 детей, это 55% от всех первоклассников.

В целом из предполагаемого контингента школьников численностью 108 600 человек в Костанайской области примерно 60% начнут учебный год, находясь дома.

Отдельно аким остановился на обеспечении компьютерами школьников и педагогов.

- Летом был произведен закуп 6 000 компьютеров на 1,4 млрд тенге, что позволило обновить компьютерный парк организаций образования области на 50%, - сказал Мухамбетов, - дополнительно министерством образования планируется выделение средств из правительственного резерва на приобретение более 15 000 единиц компьютерной техники. Этого достаточно, чтобы закрыть потребность у педагогов и школьников... Педагогам и учащимся, в первую очередь из социально-уязвимых семей, уже передано 11 188 компьютеров: 176 - учителям, остальные - школьникам. Для обеспечения доступа к Интернету за счет различных источников приобретаются модемы мобильного интернета.

Аким также сказал, что если в семье только один компьютер, а учеников несколько, нужно сообщить об этом администрации школы.

По его словам, до начала учебного года будет завершено подключение школ области к высокоскоростному интернету (от 4 Мбит/сек), на что в 2020 году выделено из бюджета 163,5 млн тенге. Из 490 школ осталось подключить 8, сказал аким.

И добавил в конце брифинга, что приемка школ к началу учебного года и обеспечение их углем идут, как всегда. Как только санэпидситуация позволит, школы будут готовы принять учеников для обычных занятий.