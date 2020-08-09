"Фуфломицины". На какие лекарства казахстанцам не стоит тратить деньги
Все мы видели в Сети, в аптеках, по телевизору рекламу разнообразных средств, которые, по заявлениям компаний, способны вылечить что угодно. И доверчивые люди отдают свои деньги за эти препараты. Некоторые видят результат, другие нет, третьим достаются те самые "редкие" побочные эффекты. Подобных препаратов великое множество, некоторые даже мог прописать врач.
Фото:Турар Казангапов
Что же с ними не так и почему на них не стоит тратиться? Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказывает доктор медицины, член команды Medsupport Ботагоз Каукенова.
"Начнем с того, как делают лекарства. В идеале, когда какая-нибудь компания производит новое лекарственное средство, оно должно пройти множество клинических испытаний, проверок на эффективность, побочные эффекты. За ним будет очень строгий контроль в дальнейшем, чтобы в таблетке аспирина оказалась именно ацетилсалициловая кислота. У таких лекарств довольно узкий спектр действия, а также зачастую известный биохимический механизм.
Но есть категория "лекарств", распространенных у нас, но редких в США или Европе. Их относят к так называемым фуфломицинам.
Эти препараты могут быть зарегистрированы на нашем рынке как настоящие лекарства, у них могут быть свои исследования, они могут назначаться врачами, рекомендоваться фармацевтами, ваша тетя Гуля или баба Зина может их пить уже десятки лет и хвалить. Но у них нет сильной доказательной базы. Здесь необходимо смотреть на то, как хорошо проведены исследования, не были ли они профинансированы компанией, выпускающей средство, знают ли о нем в Европе и США, проводили ли там исследования.
Это довольно сложно сделать, не имея опыта чтения научных работ и не зная английского языка", - говорит Ботагоз Каукенова.
#2 Как понять, что на лекарство не стоит тратить деньги?
В Сети уже давно собрали базы данных таких "фуфломицинов". Вы прямо сейчас можете проверить по ним свои аптечки.
Например, "Расстрельный_список_препаратов". Здесь указаны все препараты, эффективность которых научно не доказана. Также Ботагоз Каукенова советует при покупке любых лекарств внимательно читать аннотацию.
"Если же вы стоите в аптеке, что может вас заставить насторожиться? Такие слова на упаковке и в инструкции, как "иммуномодулятор", "профилактика ОРВИ", "таблетированный интерферон", "ноотроп", "адаптоген", "гомеопатия", "укрепление иммунитета" и так далее", - делится она.
БАДы – биологически активные добавки, они регистрируются как дополнение к пище. Следовательно, контроль за такими препаратами гораздо меньше, чем за лекарствами, рассуждает доктор. "Во что это может вылиться? В лучшем случае будет разница в концентрации активного вещества, в худшем - его вообще там не окажется. В 2015 году в Нью-Йорке произошла одна скандальная история. Инспекция проверила несколько больших популярных магазинов, в которых продавались БАДы. И в четырех из пяти препаратах не оказалось заявленных на этикетке активных ингредиентов, а вместо них были измельченные чеснок и рис. Но хуже всего, что эти добавки не проверяют так сильно на побочные эффекты. Известны случаи, когда после приема препаратов одной известной компании у людей отказывала печень. Некоторым понадобилась пересадка", - говорит специалист.
По ее словам, к БАДам относятся витамины, минералы, травы, спортивное питание, модные суперфуды, особенно если продаются в виде капсул и таблеток.
"Практически невозможно отследить их влияние на организм. Вам может казаться, что витамины помогают и именно из-за них вы стали лучше спать или у вас улучшилась кожа. На самом деле вы перестали пить кофе после обеда, или смотреть в телефон полночи, или ваш любимый сериал закончился и вы перестали брать с собой в кровать ноутбук с шоколадками или чипсами.
Витамины нужны организму в микродозах, которые он успешно умеет доставать из еды. И здесь не работает аргумент, что наша пища сейчас вся генномодицифирована, из-за этого скудна витаминами. Цель ГМО не в том, чтобы сделать продукты невкусными и обедненными, а в том, чтобы добавить витамины в некоторые продукты (например, витамин А в рис, чтобы обеспечить детей из бедных регионов этим витамином и предотвратить заболевания) или помочь растению бороться с вредителями.
Вы можете сказать, что фрукты и овощи сейчас безвкусные, а следовательно, обедненные витаминами, но витамины не дают вкус продуктам. К тому же в странах, где многие фрукты действительно на вкус напоминают траву (те же США), не наблюдается масштабных авитаминозов", - говорит врач.
Если вы подозреваете у себя недостаток каких-нибудь витаминов, лучше перестрахуйтесь и сдайте анализы.
"Так вы будете уверены, что не заработаете гипервитаминоз, который может привести к тяжелым последствиям, особенно если мы говорим о жирорастворимых витаминах A, D, E, K.
Важно отметить, что есть категории населения, которым дополнительные витамины необходимы, это беременные, веганы, люди, страдающие от алкоголизма, пациенты с неусвояемостью, пациенты после операций по удалению части желудочно-кишечного тракта, пациенты на парентеральном питании, на гемодиализе, люди, занимающимися спортивными нагрузками профессионального уровня – марафонисты, военные, тренирующиеся в тяжелых условиях, и прочие", - заключает специалист.
Врачи могут назначать такие препараты, потому что либо их так научили их профессора в медицинском, либо они видели, как такие препараты рекомендуют их наставники в больницах. В медицине велико значение авторитета. В итоге по привычке врач назначает препарат, который видел на протяжении десятка лет на практике.
Может быть и другая сторона. Если мы идем к врачу за лечением, то мы ожидаем, что нас будут "активно" лечить чем-нибудь, порекомендуют "прокапаться" (сейчас открою большой секрет стационаров: если вы ходите, пьете, кушаете, вам, по большому счету, не нужны капельницы с глюкозой и витаминами). Врач не глупый и понимает, что вам ничего не нужно, но после нескольких скандалов с пациентами, которые жалуются администрации больницы, он пропишет вам аскорбинку в модной упаковке, чтобы избежать будущих скандалов. И врач спокоен, и пациент доволен.
#5 Что делать, если вы обнаружили среди своих любимых препаратов "фуфломицины"?
Не расстраиваться. Подумать, ради чего вы купили этот препарат: если вас действительно что-то беспокоит, лучше сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачом. Помните, что лучшая профилактика - это ежедневные физические нагрузки (хотя бы обычная прогулка на воздухе), полноценное питание, хороший сон, ограничение вредных привычек.
Если лекарство назначил врач, скажите ему или ей, что вас беспокоит данный препарат, и спросите о резонности его назначения. Не бойтесь задавать вопросы и разговаривать с врачом.
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