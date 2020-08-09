#3 Что нужно знать о БАДах?

БАДы – биологически активные добавки, они регистрируются как дополнение к пище. Следовательно, контроль за такими препаратами гораздо меньше, чем за лекарствами, рассуждает доктор. "Во что это может вылиться? В лучшем случае будет разница в концентрации активного вещества, в худшем - его вообще там не окажется. В 2015 году в Нью-Йорке произошла одна скандальная история. Инспекция проверила несколько больших популярных магазинов, в которых продавались БАДы. И в четырех из пяти препаратах не оказалось заявленных на этикетке активных ингредиентов, а вместо них были измельченные чеснок и рис. Но хуже всего, что эти добавки не проверяют так сильно на побочные эффекты. Известны случаи, когда после приема препаратов одной известной компании у людей отказывала печень. Некоторым понадобилась пересадка", - говорит специалист.

По ее словам, к БАДам относятся витамины, минералы, травы, спортивное питание, модные суперфуды, особенно если продаются в виде капсул и таблеток.

"Практически невозможно отследить их влияние на организм. Вам может казаться, что витамины помогают и именно из-за них вы стали лучше спать или у вас улучшилась кожа. На самом деле вы перестали пить кофе после обеда, или смотреть в телефон полночи, или ваш любимый сериал закончился и вы перестали брать с собой в кровать ноутбук с шоколадками или чипсами.

Витамины нужны организму в микродозах, которые он успешно умеет доставать из еды. И здесь не работает аргумент, что наша пища сейчас вся генномодицифирована, из-за этого скудна витаминами. Цель ГМО не в том, чтобы сделать продукты невкусными и обедненными, а в том, чтобы добавить витамины в некоторые продукты (например, витамин А в рис, чтобы обеспечить детей из бедных регионов этим витамином и предотвратить заболевания) или помочь растению бороться с вредителями.

Вы можете сказать, что фрукты и овощи сейчас безвкусные, а следовательно, обедненные витаминами, но витамины не дают вкус продуктам. К тому же в странах, где многие фрукты действительно на вкус напоминают траву (те же США), не наблюдается масштабных авитаминозов", - говорит врач.

Если вы подозреваете у себя недостаток каких-нибудь витаминов, лучше перестрахуйтесь и сдайте анализы.

"Так вы будете уверены, что не заработаете гипервитаминоз, который может привести к тяжелым последствиям, особенно если мы говорим о жирорастворимых витаминах A, D, E, K.

Важно отметить, что есть категории населения, которым дополнительные витамины необходимы, это беременные, веганы, люди, страдающие от алкоголизма, пациенты с неусвояемостью, пациенты после операций по удалению части желудочно-кишечного тракта, пациенты на парентеральном питании, на гемодиализе, люди, занимающимися спортивными нагрузками профессионального уровня – марафонисты, военные, тренирующиеся в тяжелых условиях, и прочие", - заключает специалист.