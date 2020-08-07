Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае

Его рисуют на стене 5-этажного дома, расположенного на пересечении улиц Гоголя и Баймагамбетова. Это один из трех муралов - произведений стрит-арта, уличной живописи - которые появятся в областном центре.

Как сообщала ранее региональная служба коммуникаций, на зданиях города решено было расположить портреты Ибрая Алтынсарина, Аль-Фараби, Султана Баймагамбетова.

Заказ местного акимата выполняют алматинские художники из творческого объединения «Tigrohaud Crew». Они не впервые в Костанае, в июле 2018 года они расписали здания областного центра изображениями просветителя Абая Кунанбаева и молодой женщины, разливающей кумыс.

На сегодня, как сообщают читатели «НГ», на доме по проспекту Абая, 164 уже готов портрет философа Аль-Фараби, а портрет Героя Советского Союза, нашего земляка Султана Баймагамбетова, закрывшего своим телом пулеметную амразуру, сейчас в стадии полуготовности.

Его размещают на стене дома по адресу Гоголя, 89. Работают художники быстро.

5 августа около 22 часов они начали изготавливать эскиз портрета по спроектированному изображению, трудились до половины второго ночи.

Некоторые жители допоздна наблюдали за созданием портрета, восхищаясь, какая точная рука у художника - в вечернем освещении, находясь на высоте, он наносит эскизные линии не кистью, а баллончиком с краской.

К концу дня 6 августа значительная часть портрета была уже расписана.

По сообщению РСК, все три мурала будут готовы до конца этой недели.