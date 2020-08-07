Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал

Мажилисмен Снежанна Имашева посетовала на то, что чиновники не проявляют активности в решении вопросов, поднимаемых общественностью, передает Informburo.kz.

Фото : parlam.kz

Депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева заявила о том, что государственные органы неактивны в решении экологических вопросов. Во время онлайн-диалога проекта Antikor.Live она привела в пример разработку законопроекта "Об ответственном отношении к животным", о необходимости принятия которого долгое время говорили общественники.

"У нас год ушёл, чтобы создать законопроект и направить в Правительство. Но они долго не знали, какому министерству его отдать. Я начала говорить, что им этот закон не нужен. После того как общественность поднялась после этих сожжённых щенков, начали вовсю трубить в СМИ, и когда президент обратил на это внимание, в Правительстве всё поменялось, они готовы принимать законопроект. Хотя шло к тому, что скажут, что этот закон нам сейчас не нужен, потому что есть много других проблем. Я так понимаю, что сейчас некоторые государственные органы (не все, конечно) пока скандал не случится, шевелиться не будут. По-моему, сейчас это так", – считает она.

Руководитель проекта "Астана – адалдық алаңы", депутат городского маслихата Мирас Шекенов добавил, что госорганы привыкли реагировать на предложения общественности только после того, как им даст поручения глава государства.

"Это неправильно. Президент сейчас сам говорит о том, что государство, чиновники должны быть активными", – сказал он и отметил активность гражданского общества в решении многих вопросов.

"Государственным органам нужно подтягиваться, чтобы догнать общественное мнение. Иначе возникает резонанс между общественным мнением, гражданской позицией общества и реакцией госорганов. Нам сейчас этот резонанс нужно выровнять. Президент не может ведь всё время вникать в каждую проблему и говорить решить её. Это работа Правительства, акимата, Парламента, тех органов, что мы называем государственной машиной", – отметил Мирас Шекенов.