График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00. Это предложение поддержал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ, в рамках рассмотрения коллективного обращения владельцев непродовольственных магазинов сотрудники акимата выявили факты несоблюдения санитарно-дезинфекционного режима в работающих торговых объектах.
- На всех торговых объектах, осуществляющих разрешенную торговлю, как в помещении, так и на улице, отсутствуют разметки для соблюдения санитарной безопасности. Отмечены попытки предпринимателей обойти утвержденный перечень видов деятельности путем добавления в ассортимент разрешенных товаров, удельный вес которых от всего ассортимента товаров составляется менее 10%. В магазинах не соблюдается социальная дистанция, имеется большое скопление людей, а у сотрудников отсутствуют маски и перчатки, - сказал Кайрат Ахметов.
Единственное, что есть во всех торговых точках, это санитайзеры.
Аким области обратился к субъектам бизнеса, с просьбой подготовиться к предстоящим послаблениям карантина со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
- Субъекты бизнеса смогут начать функционировать только при неукоснительном соблюдении карантинных мер, для чего мониторинговыми группами в течение ближайших 3-х дней будет проведена оценка соблюдения требований по предупреждению заболеваемости КВИ, - сказал Архимед Мухамбетов.
Исходя из этого, штаб принял решение - дать предпринимателям время на устранение замечаний и при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима вопрос разрешения деятельности непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. метров будет рассмотрен 10 августа.
Аким Костанайской области привел примеры нарушения режимов карантина и локдауна. В частности, проводились семейные праздничные мероприятия, работали субъекты бизнеса, чья деятельность сейчас запрещена. По всем выявленным фактам собраны материалы по ст. 425 КоАП РК и направлены в территориальные управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг.
- Вместе с тем, выявляемые нарушения – это только «верхушка айсберга». Фактически их гораздо больше, - сказал аким области, комментируя слайд с фотографиями из мест массового отдыха людей.
Архимед Мухамбетов отметил необходимость усиления состава мобильных групп представителями неправительственного сектора, а также лицами с активной гражданской позицией, особенно в период действия режима локдауна. Оон поручил обеспечить их транспортом, достаточным объемом ГСМ и всем необходимым.
- Указанные группы должны посещать не только объекты, находящиеся в райцентрах, но и охватывать самые отдаленные сельские населенные пункты, - сказал аким области.
Глава региона подчеркнул, что с текущей недели начадась системная подготовительная работа (до 17 августа) по приведению всех санитарных норм на предприятиях в соотвествии с действующими требованиями.
- И только при неукоснительном соблюдении карантинных мер субъекты бизнеса смогут начать полноценно функционировать после начала поэтапного смягчения режима, - сказал Архимед Мухамбетов.
Он отметил, что область должна быть полностью готова к поэтапному послаблению карантинных мер и открытию ряда предприятий.
- Поэтому поручаю акимам городов и районов совместно с заинтересованными органами оказать субъектам предпринимательства всяческую поддержку по подготовке к началу работы в условиях снятия ограничительных мер, - сказал Архимед Мухамбетов.
Фото пресс-службы акима Костанайской области
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