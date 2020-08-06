С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00. Это предложение поддержал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ, в рамках рассмотрения коллективного обращения владельцев непродовольственных магазинов сотрудники акимата выявили факты несоблюдения санитарно-дезинфекционного режима в работающих торговых объектах.

- На всех торговых объектах, осуществляющих разрешенную торговлю, как в помещении, так и на улице, отсутствуют разметки для соблюдения санитарной безопасности. Отмечены попытки предпринимателей обойти утвержденный перечень видов деятельности путем добавления в ассортимент разрешенных товаров, удельный вес которых от всего ассортимента товаров составляется менее 10%. В магазинах не соблюдается социальная дистанция, имеется большое скопление людей, а у сотрудников отсутствуют маски и перчатки, - сказал Кайрат Ахметов.

Единственное, что есть во всех торговых точках, это санитайзеры.

Аким области обратился к субъектам бизнеса, с просьбой подготовиться к предстоящим послаблениям карантина со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

- Субъекты бизнеса смогут начать функционировать только при неукоснительном соблюдении карантинных мер, для чего мониторинговыми группами в течение ближайших 3-х дней будет проведена оценка соблюдения требований по предупреждению заболеваемости КВИ, - сказал Архимед Мухамбетов.

Исходя из этого, штаб принял решение - дать предпринимателям время на устранение замечаний и при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима вопрос разрешения деятельности непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. метров будет рассмотрен 10 августа.