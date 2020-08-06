Почти 12 тысяч не оказанных медуслуг приписали казахстанцам за полгода

Казахстанцы стали сообщать в соцсетях о том, что им приписывали посещения врачей в рамках соцмедстрахования, хотя они не посещали поликлинику в эти дни. В Фонде социального медицинского страхования сообщили, что за первое полугодие 2020 года было выявлено 11 607 случаев, когда казахстанцам приписали медицинскую услугу, по факту не оказанную, передает zakon.kz.

Иллюстративное фото : gagauz.md

Как сообщили в Фонде, они регулярно мониторят качество и объем оказанных медуслуг в информационных системах. Медицинские организации, которые допустили приписывание пациентам неоказанных по факту услуг, штрафуют. Размер штрафов в 2019 году был увеличен в три раза и составляет 300% от стоимости медуслуги.

- По итогам мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи за первое полугодие 2020 года было выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных, но внесенных в информационные системы медицинских услуг, на сумму 75 415 970 тенге. Удержанные суммы Фонд снова направляет на оплату оказанных медуслуг, - сообщили в ФСМС.

Казахстанцам, которые столкнулись с такими фактами, просят сообщать в контакт-центр 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.