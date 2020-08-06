45 случаев КВИ и 11 случаев пневмонии - хроника пандемии в Костанайской области за сутки

В Костанайской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 5 августа 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У 18-ти заболевших нет симптомов.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

"В городе Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 11 человек с инфекцией COVID-19, в городе Рудный - 12, в городе Тобыл - 1. Также КВИ выявлена у жителей Алтынсаринского района – 4 случая, Узункольского и Костанайского районов по 2 случая, Мендыкаринского и Камыстинского районов по 1", - говорится в сообщении.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 2 953 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 2 269 пациентов.

По оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 5 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализировано 11 человек.