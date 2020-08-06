Медработница продавала справки о COVID-19 в Алматинской области
Медработница за денежное вознаграждение выдавала справки с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Казахстана.
Фото: Турар Казангапов
Факт выдачи фиктивных справок выявили сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области комитета.
"При получении денежных средств в размере 25 000 тенге в виде вознаграждения за выдачу справки ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус была задержана медицинская работница 1984 года рождения", - говорится в сообщении.
В ходе допроса жительница Алматинской области призналась, что с июня этого года по настоящее время предоставила около 12 подобных фиктивных справок. По данному факту начато досудебное расследование.
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