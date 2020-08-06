Что там на уровне ниже нуля? Суд разбирался, на каких грунтах стояли «юбилейные» дома в Костанае

Уголовный процесс над проектировщиком пятиэтажек №№ 24 и 27, которые растрескались в строящемся микрорайоне Юбилейный в 2018 году, начался 11 июня 2020 года. В ходе нескольких недавних заседаний суд вел допросы экспертов, специалистов. И наконец-то на вопросы участников разбирательства ответил человек, лично проводивший геологические изыскания в районе застройки.

Фундамент дома № 27 буквально всасывал в себя мокрый грунт, сказал один из свидетелей /Фото из архива «НГ»

Более двух недель в суд не удавалось залучить для дачи пояснений в качестве свидетеля инженера-геолога Бахтияра ЕРМАХАНОВА. Его никак не могли найти. На очном допросе, а не на оглашении его показаний, данных во время предварительного следствия, настаивала защита. Вопрос о геологии в этом суде приобрел статус принципиального.

Проектировщик - ТОО «Институт Целинпроект» - настаивает на том, что проекты новостроек были привязаны к местности в строгом соответствии с отчетами о геологических изысканиях. Геологи из ТОО «СТС Казпроект», которых наняла проектная организация, определили, какие в пятнах застройки грунты, как глубоко залегает вода. В соответствии с этим были изготовлены проекты фундаментов. У проектировщиков тип фундамента, другие его характеристики основывались именно на данных геологов, не раз повторял на процессе подсудимый - директор ТОО «Институт Целинпроект» Роман КОСТИЧЕНКО.

Работали по пяти домам в микрорайоне. Три стоят, два пришлось демонтировать, причем дом № 27 был почти готов, подняты все пять этажей. Дом № 24 не успел вырасти выше первого этажа, как его смешанный фундамент начал деформироваться.

- Влажный грунт затягивал в себя его бетонные блоки, как болото, - сказал, давая пояснения, Геннадий БРУСНИК, консультант ТОО «Элит Эксперт», которое вело технический надзор. - Но проектировщик, то есть авторский надзор, нас убедил, что грунты соответствуют его требованиям... Между тем блоки продолжали сдвигаться, фундамент приобрел неконтролируемую просадку.

- Не мы убедили, а геологи, которые проводили изыскания и на чьих данных мы основывались, - возразил подсудимый. - Кроме того, мы, когда появились проблемы, сами заказали проверочную геологию, писали письмо заказчику о необходимости приостановить строительство.

Прежде в суде несколько раз вставал вопрос о том, что проектировщики получили геологический отчет «по изученности» - то есть, по данным изысканий прошлых лет на территории микрорайона, к тому же не конкретно по грунтам под каждым из проблемных домов.

Вопрос об этом был задан Ермаханову, который рассказал, что действительно брали данные прошлых лет, но шурфы в 2016 году все-таки бурили - по три на площадке под каждый дом. Зачем?

- Чтобы убедиться, что тип грунта совпадает с данными прежних изысканий, - ответил свидетель, - ну, глина это, например, или суглинок. А характеристики грунтов брали из материалов изученности, лабораторных исследований каждой пробы не делали.

По словам Ермаханова, это и законом не запрещено, и заказчик геологического отчета об этом знал, так как исследования стоят дорого.

- Как вы объясните, что повторная геология, и не одна, показала потом, что и состав, напластования грунта не вполне совпадают с данными вашего отчета? - спросил Костиченко.

Четкого ответа не прозвучало.

Свидетелем защиты выступил известный костанайский гидрогеолог Александр ЕЛИСЕЕВ. В прошлом году в журнале «Геология и охрана недр» была опубликована его статья об анализе причин подтопления северной части Костаная. В ней есть и примеры по микрорайону Юбилейный. Одной из причин деформации фундаментов там названы работы подрядчиков на промерзших водонасыщенных грунтах. То же самое Елисеев повторил в суде. Оба проблемных дома начинали строить зимой. Промерзание грунтов могло быть неравномерным. Вода при замерзании увеличивает свой объем на 9% и расклинивает грунт. Весной лед начал таять и грунты получили новую структуру с большим объемом свободного пространства. Это вполне могло стать причиной деформации фундаментов.

- В примечании к проектам мы указывали, что монтаж фундамента должен вестись исключительно на талое основание, - сказал «НГ» Костиченко.

На ближайших заседаниях суд намерен как раз выслушать показания свидетелей и специалистов непосредственно по проектам демонтированных домов.