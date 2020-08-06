«Антиковид» - отчет за неделю. Читатели "НГ" перечисляют деньги на помощь врачам и спасение пациентов

Акция "Нужные деньги" - Антиковид продолжается. За прошедшую неделю от наших читателей поступили 5 взносов на сумму 10 955 тенге на карту Каспи-голд и один взнос 4 100 тенге на Яндекс-кошелек. Таким образом, прибавка за неделю составила 15 055 тенге. Мы благодарны всем, кто принимает участие.

На 20 пульсоксиметров потратили 338 800 тенге /Фото из архива "НГ"

Всего собрано 3 565 925 тенге. Из этой суммы оплачена покупка 20 пульсоксиметров, которые с 29 июля уже используются врачами скорой помощи, Костанайской городской и областной больниц. Общая цена аппаратов, определяющих объем насыщения крови кислородом, 338 800 тенге. В кассе акции остается 3 227 125 тенге. Препятствием к быстрой реализации планов по приобретению необходимого оборудования и расходников пока остается их дефицит.

Если вы хотите помочь, перечислите посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102.

Также можно перечислить пожертвования на Яндекс-кошелек. Форма для перевода денег с карт VISA/MasterCard или с кошелька YandexMoney - на сайте проекта: https://kislorod.ng.kz/

При перечислении нужно делать пометки «Антиковид» или «Кислород». Все непомеченные взносы будут зачисляться в фонд основной ветки проекта «Нужные деньги».