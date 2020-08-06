Новый праздник утвердили в Казахстане
В Казахстане утвердили новый праздник - День Абая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
Мурал с Абаем в Костанае. Фото Евгения ПОЛУЯНОВА
Правительство утвердило дополнение в закон "О праздниках в Республике Казахстан".
"Внести в постановление правительства № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат" следующее дополнение:
перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
"22-1. День Абая – 10 августа", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
В 2020 году Казахстан отмечает 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта.
Абай Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.
Датой рождения Абая по юлианскому календарю считается 10 августа 1845 года, а по используемому сейчас григорианскому календарю - 23 августа 1845 года.
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