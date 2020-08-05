Жителей пятиэтажного дома спасли из пожара рудненские полицейские

Среди спасенных - трехмесячный ребенок, которого патрульные спустили по балконам с 3 этажа.

Кадр из видео

Пожар произошел вчера, 4 августа, в обед. Старший лейтенант полиции Жанибек Гайлымханов и старший сержант Нурбек Ескабыл патрулировали улицу Парковая, когда увидели, что в многоэтажке горит балкон второго этажа.

- Полицейские разделились: Жанибек Гайлымханов стал стучать в квартиру, где горел балкон, а его напарник стучать во все квартиры с просьбой выйти на улицу, - рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области. - Дверь квартиры, в которой загорелся балкон, была не закрыта. Когда Гайлымханов вошел в помещение, то увидел, что в прихожей находилась 76-летняя пенсионерка, которая из-за дыма не могла выйти.

Позже выяснилось, что пенсионерка проживает в квартире с внучкой, которая в это время ушла по делам. Квартира быстро наполнилась дымом и пожилая женщина потеряла ориентир, поэтому не смогла самостоятельно выйти.

- На третьем этаже в квартире находился трехмесячный ребенок. Родители боялись, что если выйдут в подъезд, он не выдержит и задохнется, - рассказали в пресс-службе. - Поэтому Жанибек Гайлымханов поднялся через балкон и при помощи жильцов дома вынес ребенка на улицу.

Всего в этот день из дома эвакуировали более 30 человек.

Жанибек Гайлымханов и Нурбек Ескабыл

По предварительной версии пожарных, причиной возгорания стал окурок от сигареты, попавший на балкон. Огонь стал быстро распространяться, и пока жильцы поняли, в чем дело, подъезд уже был полностью задымлен.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области