Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение

Мужчину, издевавшегося над кошкой в центре Костаная, задержали и отправили на лечение в психоневродиспансер, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Распространяемое в сети видео, на котором мужчина стоит у бездвижного тела кошки в центре Костаная, вызвало резонанс в социальных сетях. За кадром девушка рассказывает, что мужчина сначала бил животное о стену, а затем, уже на асфальте, пытался добить ее. Пользователей сети возмутил не только сам факт, но и то, что очевидица не вмешалась. Волонтеры после просмотра видео обратились в полицию с просьбой написать заявление, однако выяснилось, что в тот день неравнодушный мужчина, проходивший мимо, все же набрал 102.

"Участковым инспектором полиции, прибывшим на место вызова, был установлен мужчина, ударивший животное. Он не смог сообщить сотрудникам полиции своих анкетных данных. После разбирательств 55-летний местный житель машиной скорой помощи был доставлен в психодиспансер, где ранее он уже проходил лечение", - сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

После того как мужчину забрали, сотрудники полиции отвезли кошку в ветеринарную клинику. Кошка, конечно, пострадала, но осталась жива, сейчас она находится у волонтера.

"Девушка, выложившая это видео, ввела людей в заблуждение, не рассказав продолжение истории. К тому же она стояла и снимала со стороны, вместо того чтобы помочь или попросить помощи. Быстро и оперативно отреагировала полиция, за что им большое спасибо. Огромное спасибо мужчине, который вызвал полицию, дождался и составил заявление. Сейчас по Казахстану много фактов жестокого обращения с животными, и радует, что Костанай исключение и пример того, как надо поступать гражданину и полицейским в таких случаях", - рассказала волонтер Ольга Соловьева.

Защитники четвероногих просят в таких ситуациях казахстанцев проявлять гражданскую позицию и не проходить мимо зверств в отношении беззащитных животных. Кошечка же сейчас чувствует себя хорошо, волонтер готова отдать ее в добрые руки.