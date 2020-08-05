Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение
Мужчину, издевавшегося над кошкой в центре Костаная, задержали и отправили на лечение в психоневродиспансер, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Распространяемое в сети видео, на котором мужчина стоит у бездвижного тела кошки в центре Костаная, вызвало резонанс в социальных сетях. За кадром девушка рассказывает, что мужчина сначала бил животное о стену, а затем, уже на асфальте, пытался добить ее. Пользователей сети возмутил не только сам факт, но и то, что очевидица не вмешалась. Волонтеры после просмотра видео обратились в полицию с просьбой написать заявление, однако выяснилось, что в тот день неравнодушный мужчина, проходивший мимо, все же набрал 102.
После того как мужчину забрали, сотрудники полиции отвезли кошку в ветеринарную клинику. Кошка, конечно, пострадала, но осталась жива, сейчас она находится у волонтера.
"Девушка, выложившая это видео, ввела людей в заблуждение, не рассказав продолжение истории. К тому же она стояла и снимала со стороны, вместо того чтобы помочь или попросить помощи. Быстро и оперативно отреагировала полиция, за что им большое спасибо. Огромное спасибо мужчине, который вызвал полицию, дождался и составил заявление. Сейчас по Казахстану много фактов жестокого обращения с животными, и радует, что Костанай исключение и пример того, как надо поступать гражданину и полицейским в таких случаях", - рассказала волонтер Ольга Соловьева.
Защитники четвероногих просят в таких ситуациях казахстанцев проявлять гражданскую позицию и не проходить мимо зверств в отношении беззащитных животных. Кошечка же сейчас чувствует себя хорошо, волонтер готова отдать ее в добрые руки.
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