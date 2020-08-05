Тёплые ночи, жаркие дни, местами дожди и грозы: о погоде в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 6-8 августа на территории Костанайской области местами пройдут дожди: в четверг и пятницу небольшие, а в субботу - сильные. Кроме того, в ближайшие три дня возможны грозы, шквал и град. В областном центре дождь ожидается не ранее субботы, возможна гроза.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг, 6 августа, ночью будет 16-21, на юге 24 градуса тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День будет жарким, прогнозируем +30...+35°С, на юге +38°С. В пятницу и субботу по ночам,температура будет одинаковой - от 17 до 22 градусов. Днем пятницы, 7 августа, термометры покажут 30-35 градусов. В субботу температура воздуха снизится, но незначительно, ожидаем +27...+32°С. В Костанае 6-8 августа по ночам ожидается 18-20 градусов. Показатели дневных температур будут незначительно варьироваться. В четверг в областном центре термометры покажут +31...+33°С, в пятницу - +32...+34°С, в субботу - +30...+32°С.

По прогнозам синоптиков, 6 августа ожидается северо-восточный ветер, 7 августа он сменится восточным, а 8 августа - юго-восточным. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с. В четверг, 6 августа, отдельные порывы ветра могут достигать скорости 23 м/с.



