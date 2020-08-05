Больше половины - в Костанае. Где и сколько человек заболели коронавирусом в регионе за сутки

По состоянию на 4 августа в Костанайской области зарегистрированы 55 случаев заражения КВИ. 30 из них - в областном центре. Еще 8 случаев выявлено у жителей Рудного и 2 - Аркалыка.

Иллюстративное фото vecernji.hr

- В районах области по результатам ПЦР исследований COVID-19 подтвердился у жителей Федоровского района – 5 случаев, Алтынсаринского – 7, а также по одному у жителей Карабалыкского, Амангельдинского и Аулиекольского районов, - сообщили в информационном областном штабе. - Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего в регионе, по состоянию на 4 августа, зарегистрировано 2 908 случаев КВИ, в том числе 2 221 пациент выздоровел.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 4 августа 2020 года, с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 9 человек.