Консул Казахстана в Ливане пострадал при взрыве в Бейруте

Консул Казахстана в Ливане пострадал при мощном взрыве в Бейруте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

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По данным ведомства, в результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня.

Фото: Telegram-канал Nege.kz

"Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения. Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана", - сообщили в МИД.

Фото: Telegram-канал Nege.kz