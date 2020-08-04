Правила выплаты 42 500 тенге изменили в Казахстане
NUR.KZ
Порядок выплаты пособия в 42 500 тенге претерпел изменения в Казахстане – соответствующий указ 2 августа подписал глава Минтруда и соцзащиты, передает NUR.KZ.
Казахстанцы получат 21 250 за две недели карантина в августе – подавать заявки снова нет необходимости, выплата будет назначена автоматически.
Однако есть и определенные нововведения. Согласно документу, теперь информационная система будет автоматически отклонять заявления тех категорий граждан, кому выплата пособия не положена. Например, в связи с ужесточением карантина выплату не получат студенты и декретницы.
Кроме того, автоматически будут отклонены заявления от казахстанцев, отправленных в отпуск без сохранения зарплаты – их данные должны внести работодатели.
Подать заявление самостоятельно нужно лишь в том случае, если работодатель скончался. Подтверждать документально факт смерти не нужно – все данные есть в информационных системах. Если вы ранее подали заявление самостоятельно по причине смерти работодателя и получили отказ, можно подать заявку на пересмотр решения – такие заявки будут приниматься до 1 декабря текущего года.
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