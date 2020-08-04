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Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя карантина в Костанайской области
Tengrinews.kz
4 августа 2020, 14:58 | Криминал
Нарушитель карантина напал на участкового в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сопротивление участковому оказали в селе Аулиеколь Костанайской области. При задержании 33-летнего водителя автомашины ВАЗ 2110 пассажир авто нанес телесные повреждения полицейскому и откусил фрагмент уха.
В регионе с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции и 45 фактов оскорбления представителя власти. Стражи порядка напоминают, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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