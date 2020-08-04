Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя карантина в Костанайской области

Нарушитель карантина напал на участкового в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Сопротивление участковому оказали в селе Аулиеколь Костанайской области. При задержании 33-летнего водителя автомашины ВАЗ 2110 пассажир авто нанес телесные повреждения полицейскому и откусил фрагмент уха.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380, части 1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В регионе с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции и 45 фактов оскорбления представителя власти. Стражи порядка напоминают, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность.