57 с КВИ и 12 с пневмонией - информация о заболеваемости в Костанайской области за сутки

В Костанайской области зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 3 августа 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У 42-х заболевших КВИ нет симптомов.

Иллюстративное фото vesti.ua

"Заболели COVID-19 жители города Костанай - 33 человека, г.Рудный - 1, Лисаковск - 10, в Сарыкольском районе - 6, в Денисовском – 3, по 2 случая заражения КВИ в Аулиекольском районе и районе им Б. Майлина", - говорится в сообщении.

Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 3 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 12 человек.

По состоянию на 3 августа 2020 года в области выявлено 2 853 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 2 152.