Критерии, по которым пневмонию относят к коронавирусной, назвали в Минздраве

informburo.kz

4 августа 2020, 09:05 |  Коронавирус

Министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК перечислил критерии, по которым пневмонию определяют как коронавирусную, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сообщает informburo.kz.

Эпидемиологическим критерием является контакт с лицами, инфицированными коронавирусом.

Клинические критерии:

  • повышение температуры тела;
  • кашель (сухой с небольшим количеством трудно отделяемой мокроты, может быть мучительным, приступообразным);
  • интоксикация;
  • признаки дыхательной недостаточности, в том числе затруднённое дыхание, нарастание одышки.
 

Результаты инструментальных методов исследования, свидетельствующие о коронавирусной пневмонии:

  • сатурация менее 93%;
  • признаки Covid-пневмонии на рентгенографии (Rg) или компьютерной томографии органов грудной клетки – затемнения лёгочных полей по типу "матового стекла".

Дополнительный признак – ретикулярные изменения по типу "булыжной мостовой", расположенные к периферии.

С 1 августа в Казахстане ежедневно фиксируют количество не подтверждённых ПЦР-тестированием случаев заболевания коронавирусной пневмонией.