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Критерии, по которым пневмонию относят к коронавирусной, назвали в Минздраве
informburo.kz
4 августа 2020, 09:05 | Коронавирус
Министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК перечислил критерии, по которым пневмонию определяют как коронавирусную, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сообщает informburo.kz.
Эпидемиологическим критерием является контакт с лицами, инфицированными коронавирусом.
Клинические критерии:
- повышение температуры тела;
- кашель (сухой с небольшим количеством трудно отделяемой мокроты, может быть мучительным, приступообразным);
- интоксикация;
- признаки дыхательной недостаточности, в том числе затруднённое дыхание, нарастание одышки.
Результаты инструментальных методов исследования, свидетельствующие о коронавирусной пневмонии:
- сатурация менее 93%;
- признаки Covid-пневмонии на рентгенографии (Rg) или компьютерной томографии органов грудной клетки – затемнения лёгочных полей по типу "матового стекла".
Дополнительный признак – ретикулярные изменения по типу "булыжной мостовой", расположенные к периферии.
С 1 августа в Казахстане ежедневно фиксируют количество не подтверждённых ПЦР-тестированием случаев заболевания коронавирусной пневмонией.
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