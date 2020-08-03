Статистику заболеваемости пневмонией за двое суток и две недели сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области

О динамике заболеваемости пневмонией сообщили сегодня, 3 августа, в областном информационном штабе со ссылкой на руководителя управления здравоохранения Костанайской области Вячеслава ДУДНИКА.

Вячеслав Дудник /Фото из архива "НГ"

"По оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» на 2 августа 2020 года, количество госпитализаций пациентов с пневмонией в стационары области, в сравнении с 1 августа 2020 года, снизилось на 83% (1 случай против 6 случаев за 1 августа)", - говорится в сообщении.

Отмечается снижение числа госпитализированных в стационары с пневмонией за неделю на 78% (с 27 июля по 2 августа 2020 года – 88 случаев) в сравнении с предыдущей неделей (с 20 июля по 26 июля 2020 года – 398 случаев).