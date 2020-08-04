"Как в гетто живем!" - После благоустройства двора затопило подвал и подъезды многоэтажки в Костанае

Во дворе четырехэтажного дома № 2 по ул. Кочубея 25 июля сделали парковку и положили новый асфальт. На следующий день прошел ливень и вода зашла в подъезды и подвал.

Жильцы считают, что это произошло из-за ошибок подрядчика при строительстве парковки и проезда к подъездам.

Жильцы дома № 2 по ул. Кочубея надеялись, что после обустройства двора потопы прекратятся. Вышло наоборот

- Наш дом находится в низине, поэтому вся вода стекает в подъезды, - рассказала "НГ" жительница дома Айжан ГЕРКАЛЮК. - Весной вода приходит в основном с проспекта Абая, поэтому нас постоянно затапливает. Недавно во дворе делали парковку, я попросила подрядчиков: "Сразу продумайте, как отвести воду". Все согласились, обещали сделать, но в итоге - ничего. Мы просили сделать бордюры как можно выше, чтобы вода не шла... Трубы не провели, вся вода уходит к нам в подвалы, в канализацию. И теперь здесь ужасно воняет, дышать невозможно!

25 июля, на следующий день после ремонта, дождевая вода зашла в третий подъезд и подвал /Фото Айжан ГЕРКАЛЮК

Как убедились корреспонденты "НГ", уклон дороги во дворе идет прямиком к дому.

Во дворе дома 25 июля обустроили парковку для автомобилей и положили новый асфальт

Сток для воды есть, но с потопом он не справился

Жильцы предлагали сделать отверстия в канализационных люках для стока воды, но им отказали

- Работам по благоустройству нашего дома мы, конечно же, обрадовались, - говорит жительница дома Зинаида БОЛИНГЕР. - Еще председатель обслуживающей организации - ТОО "ВКВ "Костанай" - позвонил, говорит: "Готовьте активную группу, чтобы показали все нюансы, которые здесь есть!". Мы все показали, нам сказали, что они все сделают. Я им сказала: "Ребят, вот здесь надо желоб сделать, вот тут надо просверлить дырочки для стока воды". На следующий день я вышла и вижу, что ничего не сделали. А на следующий день пошел дождь и вся вода ушла к нам в подъезды и подвал. Звонили по номеру 109, нам сказали, что все сделали правильно. Как же правильно?! Да здесь явно даже геодезистов не было! Такие деньги выделили, и все ушло в одно место. Мне подрядчики объяснили, что вода должна уходить в канализационную систему, так же ответила и служба 109. Говорим: "Сделайте отверстия в канализационных люках!". Сказали, что не разрешает «Костанай-Су». Прочищать канализацию никто не хочет. Это же кошмар, сейчас жара, а у нас воняет! Еще и мухи завелись теперь, в подвал или подъезд не зайдешь. Сейчас, правда, сделали хоть защиту - углубление, чтобы вода с Абая не шла. Но почему не сделали водоотводные желоба? Почему не облагородили после себя? Вода течет с крыши и прямиком в подъезды.

В подвале третьего подъезда в лицо нам полетели мухи. Чем ниже мы спускались, тем сильнее запах канализации. Воды здесь до сих пор по щиколотку.

- Нельзя сказать, что ПКСК у нас вообще ничего не делает, - признает Зинаида Болингер. - Как-то вот спиливали деревья, они страшные уже были, да и председатель нам сказал, что мало ли какая форс-мажорная ситуация случится: веткой окно выбьет, дерево упадет. Он организовал все, сделали обрезку, а то мы бы просто без крыши остались! Так что не все так плохо, но вот с водой у нас проблемы.

Контейнеры при обустройстве двора перенесли на 300 м от дома, оставили только один для мусора и один для пластика

Возле подъездов - большая куча мусора и всего один контейнер. Остальные - на расстоянии, как минимум, 300 м. Жильцы говорят, что во время строительства парковки и укладки асфальта контейнеры перенес подрядчик.

- Все у нас взаимосвязано, - возмущается Айжан Геркалюк. - Засорили колодцы - стало вонять, завелись мухи, теперь вот мыши из подвала к нам лезут, а тут еще и свалка эта. Такое ощущение, что мы в каком-то гетто живем!

«НГ» отправила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная по поводу ремонта дворовой территории дома № 2 по ул. Кочубея.

Фото Андрея СКИБЫ