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Коронавирус в Костанайской области:
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На целый день отключат холодную воду в одном районе Костаная
3 августа 2020, 17:16 | ЖКХ
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", на сетях водопровода в районе перекрестка улиц Баймагамбетова и Победы будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
Иллюстративное фото avatars.mds.yandex.net/
В связи с этим завтра, 4 августа, подача питьевой воды будет прекращена с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:
- Частный сектор по ул.Козыбаева в границах от ул. Лермонтова до ул. Победы
- ул. Козыбаева 153;
- ул. Победы 45, 47, 52, 60, 64;
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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