На целый день отключат холодную воду в одном районе Костаная

Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", на сетях водопровода в районе перекрестка улиц Баймагамбетова и Победы будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

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В связи с этим завтра, 4 августа, подача питьевой воды будет прекращена с 9.00 до 23.00 по следующим адресам: