На целый день отключат холодную воду в одном районе Костаная

3 августа 2020, 17:16 |  ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", на сетях водопровода в районе перекрестка улиц Баймагамбетова и Победы будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

Иллюстративное фото avatars.mds.yandex.net/

В связи с этим завтра, 4 августа, подача питьевой воды будет прекращена с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

  • Частный сектор по ул.Козыбаева в границах от ул. Лермонтова до ул. Победы
  • ул. Козыбаева 153;
  • ул. Победы 45, 47, 52, 60, 64;