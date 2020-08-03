24 в Костанае, 15 в Рудном - информация о заболевших КВИ за сутки

В Костанайской области зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 2 августа 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net

"COVID-19 подтвержден у жителей города Костанай –24 случая, 15 в городе Рудный, - говорится в сообщении. - В районах области: по 3 случая зарегистрировано в Карасуском и Аулиекольском районах, 5 в Федоровском районе, 4 в Узункольском, 2 в Карабалыкском, по 1 случаю заболевания КВИ в Наурзумском и Костанайском районах".

Пациенты проходили обследование, как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, по эпидпоказаниям. Также заболевшие самостоятельно обратились в медицинские организации при ухудшении самочувствия.

Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19.

Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 2 августа в Костанайской области зарегистрировано 2 796 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 107 человек.

Информацию о заболевших пневмонией в штабе не предоставили.