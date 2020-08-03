Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в статистику

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал, почему в статистику по коронавирусу в Казахстане не вошли случаи пневмонии, зарегистрированные до 1 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что данные по количеству зарегистрированных случаев пневмонии нужны для принятия будущих решений. В частности, чтобы прогнозировать осенний период пандемии.

"Нам нужны конкретные цифры сегодняшнего дня. Они должны быть прозрачными и отражать действительную ситуацию. Мы сделали акцент на этом и перестроили систему", - сказал Алексей Цой.

В Казахстане с начала года зарегистрировано 234 тысячи случаев пневмонии. По словам Цоя, выделение из этого числа пневмонии, похожей по признакам на коронавирус, и включение ее в нынешнюю статистику создаст огромную нагрузку на врачей.

"На врачей создается большая нагрузка в части кодирования случаев и внесения их в информационные ресурсы. Если сейчас медиков нагрузим тем, что они будут ретроспективно смотреть, то необходимо выбирать - либо врачи будут лечить пациентов, либо заниматься выборкой данных. Я считаю, будущие показатели наиболее важны, чтобы правильно прогнозировать осенний период и дальнейшее течение пандемии", - заключил Алексей Цой.