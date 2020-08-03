Крупную партию марихуаны и гашиша изъяли полицейские в Костанайской области

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Рудного пресекли факт крупной поставки наркотических веществ в Костанайскую область, сообщает Polisia.kz.

Фото с сайта polisia.kz

Полицейскими с поличным задержан 50-летний рудничанин, у которого в гараже изъяты наркотические средства – марихуана весом более 418 кг, а также гашиш весом более 14 кг. Также полиция обнаружила электронные весы и крупную сумму денег – 750 000 тенге.

Видео с сайта polisia.kz

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Кайрата ДЮСЕМБЕКОВА, по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК “Незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе расследования уголовного дела назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

В денежном выражении партия оценивается до 30 млн тенге.



