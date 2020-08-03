Четырехлетняя девочка выпала из окна в Костанае

Несчастный случай произошел в субботу, 1 августа, в 21.44. Из окна квартиры на 5-м этаже дома по ул. Каирбекова выпала девочка 2016 г.р. Об этом сегодня сообщили в ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта Polisia.kz

"Родители находились на работе, оставив дома малолетнюю девочку на попечение троих детей старшего возраста. В какой-то момент ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник, где было открыто окно. Девочка облокотилась на москитную сетку и сорвалась вниз", - пояснили в ведомстве.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

"ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Помните, москитные сетки - не защита ребенка от падения!" - говорится в сообщении.