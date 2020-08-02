В Павлодаре создан новый футбольный клуб

По неподтвержденной информации в Павлодаре создан новый футбольный клуб, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Едва закрыв футбольный клуб «Иртыш», в Павлодаре создан новый футбольный клуб под названием «Павлодар». Штат клуба еще не сформирован, но задачи перед новым клубом стоят немаленькие: дебютировать в 2021 году во Второй лиге, а в 2023-м играть в Премьер-лиге.

В Павлодаре уже началась негласная борьба за основные позиции в данном клубе.