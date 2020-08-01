Как будут работать ЦОНы с 3 августа в Костанайской области

В связи с постановлением главного санитарного врача региона №41 ЦОНы теперь будут работать с 9.00 до 18.00. При этом суббота также остается нерабочим днем. Об этом сегодня, 1 августа, сообщила PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» Ярослава БОГАТЫРЕВА.

Фото из архива "НГ"

- Работать с 09.00 до 18.00 будут все ЦОНы Костанайской области. Но отдельно хотелось бы обратить внимание на работу ЦОНов в Костанае, Рудном и Тобыле. Напомню, что для посещения центров обслуживания населения этих городах необходимо заранее забронировать очередь, - пояснила Богатырева.

При бронировании очереди автоматически выдается время и на портале, и в боте телеграмма с 9.00 до 19.30. Но с учетом нового графика гражданам необходимо бронировать очередь с 9.00 до 17.30. Бронь на более позднее время и в субботу будет считаться недействительной.

Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а так же через Telegram-бот EgovKzBot2.0.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно только при наличии медицинской маски. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.