Какой будет объединенная статистика по коронавирусу в Казахстане

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов рассказал, как будет вестись новая объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Объединенную статистику планировалось начать вести с 1 августа. Сегодня в 11.00 ожидался брифинг с участием министра здравоохранения Алексея Цоя, но его перенесли на понедельник.

Коджахметов пояснил, что, тем не менее, статистику уже объединили.

"Как планировалось, с 1 августа Министерство здравоохранения начало вести учет по COVID-19 по новым алгоритмам кодировки по вводу данных в информационную систему. В связи с тем, что полные сутки не прошли, данные еще находятся в процессе обновления. Поэтому сегодня выходить и говорить, что мы методику ввели, а цифры будут только завтра, было бы неправильно".

"2 августа мы предоставим обновленную статистику, где будет четкая информация о выявленных за сутки 1 августа случаях коронавируса с положительным ПЦР-анализом и с отрицательным ПЦР, но со схожими симптомами. Мы их называем "вероятные случаи", - объяснил Коджахметов.

Он отметил, что всего ежесуточно будут объявляться четыре цифры: зарегистрированные новые подтвержденные случаи COVID-19 и новые вероятные случаи, а также летальные исходы из-за коронавируса и вероятных случаев COVID-19.

Данный подход, по его словам, позволит делать максимально четкие прогнозы и адекватно планировать необходимые ресурсы.