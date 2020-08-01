С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
Какие ограничения добавятся к уже существующим в связи с продлением карантина, было решено на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.
Фото Ксении РЕБИК
- Данные меры принимаются в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер, а также с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации, - отметил в своём выступлении аким области.
Фото предоставлено пресс-службой акима области
Напомним, 29 июля был подписан приказ Министра здравоохранения о продлении строгих ограничительных мер во всех регионах страныс 00:00 3 августа до 00:00 17 августа 2.
На территории области, к уже действующимвводятся следующие ограничительные меры в будние дни добавится:
- Разрешение на выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
- Запрет на все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;
- Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства);
- При посещении продовольственных магазинов соблюдается расстояние не менее 2-х метров между посетителем и работником, и заполняемость торговых рынков посетителями на 30% от общей вместимости из расчета возможности социальной дистанции;
- Посещение мест по оказанию работ и услуг осуществляется по предварительной записи;
- В пунктах общественного питания и на объектах сферы обслуживания столы и рабоче места размещаются с соблюдением расстояния не менее 2-х метров друг от друга;
- Не осуществляются проведение массовых и зрелищных мероприятий, а также перемещение лиц старше 65 лет;
- На объетках, где проводятся санитарно-профилактические мероприятия осуществляется использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, использование средств бесконтактной термометрии, социальное дистанцирование людей, проветривание и дезинфекция помещений.
Также Архимед Мухамбетов отметил, что в области продолжится усиленный контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Число мониторинговых групп увеличат с 44 до 91.
Кроме того, в выходные дни, как и прежде, будет действовать режим локдауна (1-2, 8–9 и 15-16 августа). Этот режим предусматривает следующие ограничения:
- Запрет на деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00);
- Деятельность объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);
- Запрет на деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;
- Запрет на деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;
- Запрет на работу объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);
- Приостановка деятельности скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.
Архимед Мухамбетов отметил, что население, а также предприятия всех форм собственности, обязаны неукоснительно соблюдать карантинные меры.
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