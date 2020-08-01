С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?

Какие ограничения добавятся к уже существующим в связи с продлением карантина, было решено на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Фото Ксении РЕБИК

- Данные меры принимаются в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер, а также с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации, - отметил в своём выступлении аким области. Фото предоставлено пресс-службой акима области Напомним, 29 июля был подписан приказ Министра здравоохранения о продлении строгих ограничительных мер во всех регионах страныс 00:00 3 августа до 00:00 17 августа 2.

На территории области, к уже действующимвводятся следующие ограничительные меры в будние дни добавится:

- Разрешение на выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

- Запрет на все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;

- Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства);

- При посещении продовольственных магазинов соблюдается расстояние не менее 2-х метров между посетителем и работником, и заполняемость торговых рынков посетителями на 30% от общей вместимости из расчета возможности социальной дистанции;

- Посещение мест по оказанию работ и услуг осуществляется по предварительной записи;

- В пунктах общественного питания и на объектах сферы обслуживания столы и рабоче места размещаются с соблюдением расстояния не менее 2-х метров друг от друга;

- Не осуществляются проведение массовых и зрелищных мероприятий, а также перемещение лиц старше 65 лет;

- На объетках, где проводятся санитарно-профилактические мероприятия осуществляется использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, использование средств бесконтактной термометрии, социальное дистанцирование людей, проветривание и дезинфекция помещений.

Также Архимед Мухамбетов отметил, что в области продолжится усиленный контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Число мониторинговых групп увеличат с 44 до 91.