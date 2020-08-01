64 случая COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области

В 26 случаях, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, болезнь протекает бессимптомно.

Иллюстративное фото kfor.com

Среди заболевших 16 жителей Костаная, 17 - Рудного, 15 - Аркалыка, 12 - лисаковска. Еще 3 случая выявлено в Амангельдинском районе и 1 в Наурзумском.

- Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 31 июля в области выявлено 2679 человек с инфекцией COVID-19, из них 2010 пациентов выздоровело.