Тест необходимо будет сдать на 10-12 день после прибытия. Только после всех этих мероприятий студенты могут быть допущены к занятиям.

"Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате", – сообщили в министерстве.

Кроме того, в новом учебном году обязательным требованием станет ношение масок в вузах. Исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу. Для этого нужно будет предоставить справку.

Преподавателям разрешили снимать маску при чтении лекций.

Сообщается также, что обеспечивать студентов и преподавателей масками должны университеты.



Что касается даты начала нового учебного года, министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября.