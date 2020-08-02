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Иностранных студентов, обучающихся в вузах России, обязали проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тест

2 августа 2020, 09:24 |  Общество

Иностранные студенты, обучающиеся в вузах России, по приезду в страну должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдавать ПЦР-тест на Covid-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство образования РФ.

Иллюстративное фото kt.kz

Тест необходимо будет сдать на 10-12 день после прибытия. Только после всех этих мероприятий студенты могут быть допущены к занятиям.

"Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате", – сообщили в министерстве.

Кроме того, в новом учебном году обязательным требованием станет ношение масок в вузах. Исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу. Для этого нужно будет предоставить справку.

Преподавателям разрешили снимать маску при чтении лекций.

Сообщается также, что обеспечивать студентов и преподавателей масками должны университеты.

Что касается даты начала нового учебного года, министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября.
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