Человечество нескоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19 - ВОЗ

Человечество нескоро выработает коллективный иммунитет против коронавируса. Такой прогноз сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Tengrinews.kz.

Майкл Райан. © Reuters

По его словам, ВОЗ все еще не знает, какая именно часть жителей планеты должна переболеть COVID-19, чтобы можно было вести речь о выработке коллективного иммунитета у человечества.

"Большинство ученых считают, что эта цифра находится между 60 и 80 процентами. Другие полагают, что доля может быть и меньше (...). Каким бы ни было это число, мы еще не близки к нему", - заявил Райан на видео, которое размещено на официальной странице организации в Twitter.

Представитель ВОЗ высказал мнение, что коронавирус еще долго будет "жечь наше общество", прежде чем появится коллективный иммунитет. В целом сама идея о достижении коллективного иммунитета, считает Райан, в некотором смысле противоречит контролю над заболеванием.

"Для достижения иммунитета в 70 процентов мы должны позволить вирусу распространяться. Но что бы мы увидели в таком случае? Переполненные больницы, много погибших", - отметил он.

Майкл Райан также напомнил о том, что долгосрочные последствия болезни все еще не до конца понятны специалистам: нередко люди, переболевшие COVID-19 (в том числе в легкой форме), спустя длительное время после выздоровления продолжают испытывать недомогание: в частности, страдают от затруднения дыхания и кашля. По его словам, зафиксированы случаи, когда неприятная симптоматика сохраняется даже спустя 10-15 недель.

По данным ВОЗ на 30 июля, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 16 812 755 человек, скончались 662 095 пациентов.

За последние сутки в мире выявили 253 793 новых случая заражения COVID-19 и 5 999 летальных исходов.