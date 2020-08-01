Пенсионерку насмерть сбила машина в костанайском дворе

1 августа 2020, 09:29 |  Происшествия

Несчастный случай произошел 31 июля в 19.00 во дворе жилого дома по адресу пр. Кобланды батыра, 54. Пожилая женщина скончалась на месте.

- 58-летняя водитель, управляя автомобилем марки "Рено Логан" совершила наезд на 70-летнюю женщину. Последняя, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Как отметили в ведомстве, сейчас проводится расследование по факту ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются очевидцы.