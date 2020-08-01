Депутат мажилиса Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе в течение одного или двух лет. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Да. Это пособие станет подушкой безопасности для части населения страны.

Да. С помощью этого пособия можно будет предотвратить рост краж и грабежей.

Да. Эти деньги оживят экономику страны, пострадавшую от борьбы с Covid-19.

Нет. Такие выплаты будут стимулировать иждивенческие настроения в народе.

