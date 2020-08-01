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Пенсионерку насмерть сбила машина в костанайском дворе
1 августа 2020, 09:29 | Происшествия
Несчастный случай произошел 31 июля в 19.00 во дворе жилого дома по адресу пр. Кобланды батыра, 54. Пожилая женщина скончалась на месте.
- 58-летняя водитель, управляя автомобилем марки "Рено Логан" совершила наезд на 70-летнюю женщину. Последняя, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Как отметили в ведомстве, сейчас проводится расследование по факту ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются очевидцы.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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